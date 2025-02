Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Trump insiste en "sacar" a los palestinos de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que "no va a forzar" sus planes para la Franja de Gaza, aunque insistió en "sacar" de ella a los palestinos. "Creo que es un plan que realmente funciona, pero no voy a forzarlo. Solo voy a sentarme y a recomendarlo. Estados Unidos sería dueño del sitio, no habría Hamás y habría desarrollo. Se empezaría de nuevo", dijo Trump en una entrevista en la cadena Fox. Hace unas semanas Trump declaró que, a su juicio, Estados Unidos debía ocuparse de la reconstrucción de Gaza, con la reubicación de los gazatíes en países como Egipto o Jordania. El magnate neoyorquino apuntó que "otra manera de hacerlo", aunque descartó la posibilidad de que esta funcionara, sería que los palestinos siguieran en su tierra. "Hamás estaría allí, supongo, dependiendo de lo que pase en este tiempo. Pero la pregunta es, ¿puedes aniquilarlos a todos? Están muy dispersos entre la gente, y no es algo fácil de hacer", comentó Trump sobre esta otra opción.