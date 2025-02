Última hora de las decisiones de Trump: impacto y reacciones

Trump tacha a la agencia de noticias AP de "organización de izquierda radical"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó este jueves a la Associated Press de "organización de izquierda radical", en un nuevo ataque contra la agencia de noticias estadounidense por su negativa a denominar "golfo de América" al "golfo de México", como decretó el magnate. En su primer mes tras regresar a la Casa Blanca, Trump rebautizó esa masa de agua como "golfo de América" y ante la decisión editorial de AP restringió el acceso de sus periodistas al avión presidencial Air Force One y al Despacho Oval de la Casa Blanca hasta que obedezca su orden. "Tenemos una pelea con una organización de noticias, AP, una organización de izquierda radical -nos trata a todos muy mal- y se niegan a reconocer que el golfo antes de México ahora se llama el golfo de América", dijo el magnate este jueves ante la Asociación de Gobernadores Republicanos en Washington. "Ahora los mantenemos fuera de cualquier conferencia de prensa. Estoy seguro de que los demandarán, y quizá ganen. No importa. Es algo que nos preocupa mucho", aseguró, sin aclarar a qué se refería con esa posible acción legal.