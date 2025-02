La cruzada de Trump: capitalismo y libertad

Un concepto, el de libertad, y un sistema, el capitalismo, son por enésima vez objeto de análisis a partir del aterrizaje de Donald Trump en la Casa Blanca y su desaforada velocidad de crucero. Quizá el aserto de Isaiah Berlin que Joseph Stiglitz recuerda en la primera página de 'Camino de libertad. La economía y la buena sociedad' (Taurus, 2025) resume mejor que ningún otro el temor que atenaza a sociedades fracturadas por las desigualdades: “Con frecuencia, la libertad de los lobos ha significado la muerte de las ovejas”. El factor de corrección que propone el nobel en su ensayo es este: “Tenemos que reinventar nuestros sistemas económicos y legales y adoptar formas de acción colectiva que incluyan regulaciones e inversiones si queremos crear una sociedad innovadora en la que todos podamos prosperar”.

Con Paul Krugman y Thomas Piketty, conforma Stiglitz lo que el analista de 'The Guardian' Andrew Anthony llama “el triunvirato moderno de los principales críticos económicos del capitalismo global”. Los tres coinciden en analizar tres campos interconectados: la naturaleza de la libertad, los efectos políticos de la crisis social y el modelo económico estructurado por el neoliberalismo, progresivamente dominante a partir de la década de los ochenta. A los tres les mueve una voluntad divulgativa sin renunciar al rigor científico: “Mi obligación es hacerme comprender”, escribió Krugman en uno de sus artículos en 'The New York Times'.

Desde luego, no hace una sola concesión a las generalizaciones Thomas Piketty, autor de dos clásicos indiscutibles, dedicados a desentrañar entre otras muchas cosas el origen de las desigualdades: 'El capital en el siglo XXI' (RBA, 2015) y 'Capital e ideología' (Planeta, 2019). En este último libro se detiene a analizar el sesgo conservador en el comportamiento político –electoral– de lo que describe como clases populares, y formula dos hipótesis: la social y la nativista. Mediante la primera, explica cómo “las categorías populares se han sentido gradualmente abandonadas por los partidos de izquierda”; con la segunda se adentra en la transición de “las clases populares blancas del sur del país [Estados Unidos], que empezaron su lenta transición hacia el Partido Republicano después de que los demócratas abrazaron la causa de la igualdad racial y de la desegregación en los años sesenta”. Le da la razón la victoria de Trump el 5 de noviembre.

Puede añadirse al trío sin mayor problema al profesor Timothy Snyder, de la Universidad de Yale, autor de 'Sobre la libertad' (Galaxia Gutenberg, 2024). No es casual que el título de su ensayo coincida con el famoso de John Stuart Mill (1806-1873), figura del utilitarismo, aplicado el análisis de Snyder a la sociedad estadounidense y a sus comportamientos políticos de hoy, a su idea de libertad: “Los estadounidenses a menudo la entienden como la ausencia de algo: de la ocupación, de la opresión o incluso del Estado. Creemos que una persona es libre cuando el Estado se quita de en medio. Para nosotros la libertad negativa es de sentido común”. El entorno tecnofinanciero de la Casa Blanca suscribe tal idea sin asomo de duda, muy lejos del llamado conservadurismo compasivo de los tiempos de Ronald Reagan.

Fatalismo e impotencia

La pensadora estadounidense Nancy Fraser, con un pulso a ratos analítico y a ratos apasionado, coincide en parte con los economistas en su análisis del cambio en los comportamientos políticos, en especial con esta conclusión de Piketty: “El autonomismo del saber económico ha tenido igualmente efectos deletéreos sobre la esfera cívica y política, ya que alimenta el fatalismo y el sentimiento de impotencia”. En 'Capitalismo caníbal' (SigloXXI, 2023), a partir de la idea del “capital como forma de sociedad”, enumera y desarrolla Fraser tres ámbitos que caracterizan el rumbo de la economía, que son de aplicación al programa de Donald Trump: la riqueza expropiada a la naturaleza, los pueblos sometidos y racializados de las periferias y los bienes y poderes públicos que el gran capital necesita para funcionar. Hay en el trabajo de Fraser una aproximación radical a lo que cabe etiquetar como economía depredadora, que subyace en el título del libro.

“Aumentar absurdamente las fortunas de una pequeña y poderosa casta de superricos parece ser el único objetivo de la megamáquina global”. Es esa una de las citas escogida por Sergio C. Fanjul en 'Babelia' para caracterizar el relato histórico, la explicación de por qué el binomio libertad-economía o viceversa ha llegado hasta donde ha llegado, desarrollada en 'El fin de la megamáquina', de Fabian Scheidler (Icaria, 2024). No hay muchos datos para el optimismo en esa conclusión general: la acumulación constante de capital ha sido fatal tanto para las sociedades humanas como para los ecosistemas desde fecha inmemorial, y el proceso no se detiene.

¿Qué cabe hacer desde Europa para contrarrestar el segundo asalto de Donald Trump al poder? Sami Naïr reclama de la Unión Europea en 'Europa encadenada' (Galaxia Gutenberg, 2025) una reacción inmediata para desempeñar el papel mundial que el corresponde. Es el trabajo de Naïr una mezcla de reproches por lo no hecho y un alegato de lo que aún es posible hacer en orden a sellar la fractura social y restaurar la complicidad entre las capas sociales defraudadas y el proyecto europeísta. Recordaba el autor el último domingo en estas mismas páginas al teórico del nazismo Carl Schmitt –“es soberano el que decide”–, y era este un buen aviso para navegantes. Toca vivir tiempos recios.