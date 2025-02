Israel denuncia que el cuerpo entregado por Hamás no corresponde al de Shiri Bibas, la madre de los dos niños

Sacudida en Israel. Uno de los cuatro cuerpos entregados el jueves por Hamás no corresponde a la identidad proporcionada por el grupo, según un reporte forense divulgado la madrugada de este viernes por el Ejército israelí. Tras la confirmación de que tres de los cadáveres entregados pertenecían a los rehenes Oder Lifshitz, de 83 años, Ariel Bibas, de cuatro, y su hermano Kfir, de nueve meses, las autoridades israelíes han denunciado que el cuarto cuerpo no correspondía al de Shiri Bibas, la madre de los pequeños. "Que Dios vengue su sangre, y nosotros también vengaremos", ha clamado el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, criticando el "cinismo indescriptible" del grupo palestino.

"La crueldad de los monstruos de Hamás no tiene límites", ha afirmado Netanyahu en un comunicado en vídeo. "No sólo secuestraron al padre, Yarden Bibas, a la joven madre, Shiri, y a sus dos pequeños bebés, sino que, de una manera indescriptiblemente cínica, no devolvieron a Shiri junto con sus hijos pequeños, los angelitos, y pusieron el cuerpo de una mujer de Gaza en el ataúd", ha añadido. Yarden fue liberado a principios de este mes como parte del acuerdo de alto el fuego en vigor desde el pasado 19 de enero. "Israel actuará con determinación para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos, y garantizar que Hamás pague el precio completo por esta cruel y malvada violación del acuerdo", ha asegurado Netanyahu.

Restos mezclados

Por su parte, el grupo palestino ha respondido a las acusaciones de Tel Aviv. Hamás afirma que los restos de la rehén israelí se habían mezclado con otros restos humanos entre los escombros después de que un ataque aéreo israelí alcanzara el lugar donde estaba retenida. El cuerpo de Shiri "quedó hecho pedazos tras aparentemente mezclarse con otros cuerpos bajo los escombros", ha dicho el funcionario de Hamás Ismail al Zauabteh, reiterando su afirmación de que Israel estaba detrás de su muerte. Desde hace más de un año, el grupo palestino ha defendido que Shiri y sus hijos murieron en un ataque aéreo israelí en noviembre del 2023.

"Los tres fueron brutalmente asesinados en cautiverio de Hamas en las primeras semanas de la guerra", ha afirmado Netanyahu, en referencia a los pequeños Bibas y a Lifshitz, sin aportar más especificaciones. La trágica noticia ha llegado esta madrugada a través del informe forense. "Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén; se trata de un cuerpo anónimo y no identificado", agregó el comunicado. Los funcionarios israelíes dijeron que el cuerpo estaba vestido y que fue examinado varias veces. El ADN del cuerpo fue analizado en comparación con el de Shiri y el de todas las demás rehenes femeninas que aún se encuentran en poder de Hamás, y ninguno de los resultados coincidió.

Símbolo nacional

En Israel, donde la familia Bibas se ha convertido en un símbolo nacional, la respuesta no se ha hecho esperar. "Estamos horrorizados y devastados por la noticia de que su madre, Shiri, no fue devuelta, a pesar del acuerdo y nuestras desesperadas esperanzas", ha declarado el Foro de Familias de los Rehenes y Desaparecidos en un comunicado. Ante las peticiones de venganza de Netanyahu, las familias consideran que hay que "actuar con decisión" y que "Israel y la comunidad internacional deben mantenerse firmes para garantizar que se cumpla el acuerdo y, al mismo tiempo, actuar con sabiduría y urgencia para abordar estas violaciones flagrantes".

Atlas News

De momento, Israel está investigando el paradero de Shiri Bibas y trabajando para determinar si se trató de un error involuntario o de una maniobra cínica de Hamás. Los funcionarios israelíes buscar minimizar las tensiones públicas para evitar poner en peligro la liberación de los últimos seis rehenes vivos que saldrán este sábado como clausura de la primera etapa del alto el fuego. A su vez, el kibutz Nir Oz, donde vivía la familia Bibas y de donde fue secuestrada el 7 de octubre de 2023, ha lanzado un comunicado adhiriéndose a las "claras demandas de la familia Bibas en este momento: liberación, no venganza". "El Estado debe traer de vuelta a Shiri por todos los medios, de una manera que no impida la continuación del acuerdo y la liberación inmediata de todos los rehenes", han dicho.

Israel también está violando el acuerdo de alto el fuego, al impedir la entrada de casas móviles a la Franja de Gaza para acoger a las decenas de miles de familias palestinas sin hogar, según ha denunciado la oficina de medios del Gobierno de Gaza. Esta ha declarado que un "número limitado" de casas móviles habían ingresado a la Franja, pero que habían sido designadas para ser utilizadas por organizaciones internacionales. "Necesitamos al menos 60.000 casas móviles y 200.000 tiendas de campaña para dar refugio a miles de familias", ha afirmado la oficina, añadiendo que menos de la mitad de las tiendas de campaña necesarias habían entrado en la Franja de Gaza.