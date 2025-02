GUERRA UCRANIA, directo: última hora de las negociaciones de paz y los combates

Lammy dice que no ve que Rusia tenga "el deseo de alcanzar la paz" en Ucrania

El ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy, dijo este jueves tras escuchar a la delegación rusa en la cumbre del G-20 (grupo de países desarrollados y emergentes) que no ve que Rusia "tenga ganas de alcanzar la paz" en Ucrania. "No hemos llegado ni de lejos a un acuerdo negociado y tengo que decir que cuando escucho a los rusos (...) no veo el deseo de llegar realmente a esa paz, que podría lograrse abandonando Ucrania mañana mismo", señaló a los medios en Johannesburgo (Sudáfrica). Sobre la guerra en Ucrania, Lammy sostuvo que los combates "continúan, son brutales y horribles" y mostró su deseo de que haya "una paz negociada con Ucrania en su centro y en términos aceptables para (el presidente, Volodímir) Zelenski". "Estamos deseando hablar más con el presidente (Donald) Trump sobre esto. Somos muy claros, debe haber un papel para Ucrania, que debe estar en el centro de estas negociaciones", añadió Lammy, que viajará la próxima semana junto al primer ministro británico, Keir Starmer, a Washington para reunirse con el líder estadounidense. Sobre Trump, sostuvo que "tiene razón" sobre que Europa "tiene que hacer más en su propia defensa", y recordó que el Reino Unido "sigue siendo el socio fiel de Ucrania", al que destina 3.000 millones de libras al año (3.620 millones de euros) al año.