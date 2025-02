GAZA | El conflicto en Oriente Próximo, al minuto

Ayatolá Jamenéi afirma que la propuesta de Trump sobre Gaza "no conducirá a nada"

El guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenéi, rechazó este martes la idea del presidente estadounidense, Donald Trump, de desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza y afirmó que ésta "no conducirá a nada". "Los planes idiotas de los estadounidenses o de otros sobre Gaza y Palestina no conducirán a nada", declaró el ayatolá Jamenéi durante un encuentro en Teherán con Ziad Nakhala, jefe del grupo palestino Yihad Islámica. La iniciativa de Trump prevé que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza, devastada por la guerra, y la expulsión de los 2,4 millones de habitantes a Egipto y Jordania. La propuesta despertó indignación internacional y la ONU advirtió que podría constituir un caso de "limpieza étnica" en el territorio palestino. "No se podrá concretizar ningún plan sin el acuerdo de la resistencia y del pueblo de Gaza", subrayó el líder supremo iraní, quien insistió en que la opinión pública mundial apoya a los palestinos.