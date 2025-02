Las 10 frases de la entrevista Musk-Trump: "Quería alguien realmente inteligente que trabajara conmigo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk, dueño de Tesla, X, SpaceX y ahora también al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ofrecieron una entrevista en exclusiva con Sean Hannity, periodista de FOX News y viejo amigo del presidente.

En la conversación, grabada el pasado viernes y emitida este martes, Trump y Musk intercambian halagos, prometen "miles de millones en recortes" y despejan las dudas sobre la fortaleza de su alianza, en un momento en el que se cuestiona el papel del hombre más rico del mundo en un cargo para el que no fue elegido. A continuación, algunas de las frases más destacadas de la entrevista:

"Quería a alguien realmente inteligente para trabajar conmigo en lo que respecta al país, era un aspecto muy importante", asegura Trump.

"Es bueno. Quería encontrar a alguien más inteligente que él. Busqué por todas partes. No pude hacerlo. No pude. No pude", añade el presidente.

"Yo quiero al presidente. Solo quiero dejar eso claro. Creo que el presidente Trump es un buen hombre. Y a estas alturas, he pasado mucho tiempo con él, y ni una sola vez lo he visto hacer algo que fuera cruel, mezquino o incorrecto. Ni una sola vez", asegura Musk.

“Pueden llamarlo empleado, asesor, lo que quieran, pero para mí, Elon es un patriota”, comenta Trump.

“Fueron terribles. Íbamos directo hacia la izquierda radical, el comunismo, ¿de acuerdo? Era una locura. Sus órdenes ejecutivas eran tan malas que, si alguna vez las codificaban, nunca se podrían revertir. El daño que Biden le ha hecho a este país… y ni siquiera es Biden; son todas las personas que lo rodeaban en el Despacho Oval”, comenta Trump.

"La inflación ha vuelto. Y dijeron: “Oh, Trump infló…” — Yo no tuve nada que ver con eso".

"El país va a salir adelante además de esto. Solo estamos hablando de recortes. Pero también vamos a ganar mucho dinero", asegura Trump después de que Musk mencione las propuestas de recortes en la administración.

"Creo que lo que estamos viendo aquí es, en cierto modo, la agitación de la burocracia mientras intentamos restaurar la democracia y la voluntad del pueblo" explica Musk, sobre su misión en DOGE.

"Si hay un conflicto de interés, él no estará involucrado. No lo querría, y él tampoco", sostiene Trump al ser preguntado sobre los conflictos de interés entre las empresas de Musk y su rol en la adminsitración.

"Ayudaré mientras pueda ser útil", concluye Musk cuando el periodista pregunta si va a estar presente durante toda la legislatura.