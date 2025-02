GUERRA EN UCRANIA, en directo: última hora del conflicto y negociaciones de paz

Zelenski advierte de la repetición en Ucrania de escenario afgano tras retirada de tropas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió de que el final de la guerra en Ucrania podría llevar a una situación similar a la de Afganistán en 2021, cuando las tropas occidentales se retiraron de forma caótica, y se opuso a una estrategia de negociación que elimine la adhesión de su país a la OTAN. "No puedes quitarlo de la mesa. No funciona así. No creo que nadie esté interesado en un Afganistán 2.0", dijo Zelenski en declaraciones a la primera cadena de televisión pública de Alemania, ARD, difundidas este lunes. Según Zelenski, la "falta de respeto por la vida humana" provocó la "tragedia" de entonces, que acabó con la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán. "Así que hay experiencia de lo que ocurre cuando alguien pone fin a algo sin pensarlo bien y se retira muy deprisa", señaló. Zelenski subrayó que, si bien Ucrania ha adquirido en tres años de guerra rusa una enorme experiencia en su propia industria de defensa, una "victoria de Ucrania sin el apoyo de Estados Unidos no será posible".