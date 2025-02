Última hora de las decisiones de Trump: impacto y reacciones

Trump acude por primera vez al Supremo para defender su ataque a la Administración pública

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto recurrir por primera vez al Tribunal Supremo para defender su ofensiva contra la Administración pública, buscando recortes de gastos y la lealtad de sus funcionarios. En concreto, según medios locales, el Gobierno de Trump ha preparado ya los documentos necesarios para solicitar al Supremo que le autorice a destituir a Hampton Dellinger, jefe de la Oficina de Asesoría Especial (OSC, en inglés), el organismo federal encargado de proteger a quienes denuncian irregularidades dentro de la Administración. La petición ante el Supremo, a la que accedieron medios locales como The Hill, aún no ha sido presentada formalmente ante el tribunal, y no se espera que se haga hasta el martes, ya que el lunes es festivo en EEUU.