GAZA | El conflicto en Oriente Próximo, al minuto

Al menos cuatro muertos en el sur de Líbano por ataques israelíes en las últimas horas

Al menos cuatro personas han muerto en las últimas horas como consecuencia de ataques israelíes en el sur de Líbano, según el balance de las autoridades. Una mujer ha fallecido y varias personas más han resultado heridas por disparos de fuerzas israelíes en la localidad de Hula, cerca de la frontera con Israel, según informan medios libaneses. Tres personas más han sido apresadas por los militares, informa la agencia de noticias libanesa NNA.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado que han abierto fuego para realizar disparos de advertencia después de que "varios sospechosos" se concentraran en la zona. Las Fuerzas Armadas israelíes no tienen constancia de ningún civil alcanzado por los disparos, pero está investigando lo ocurrido, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado dos muertos más el sábado en un ataque israelí sobre un automóvil en Arabsalim. Cinco personas más resultaron heridas, incluidos dos menores de edad. Por último, una persona ha fallecido tras derrumbarse un edificio bombardeado previamente por las Fuerzas Armadas israelíes en la localidad de Aid Qana.