GUERRA EN UCRANIA - DIRECTO: Última hora

Ucrania dice que no tiene previstas conversaciones con responsables rusos en Múnich

Ucrania aseguró el jueves que no tiene previsto participar en una reunión, anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, con altos cargos rusos durante la conferencia de seguridad de Múnich (Alemania). "Una posición común acordada [con los aliados de Kiev] debe estar sobre la mesa para una conversación con los rusos. Por el momento, no hay nada sobre la mesa. Las conversaciones con los rusos no están previstas", declaró a la prensa Dmitro Litvin, un asesor del presidente Volodimir Zelenski. "La posición ucraniana no cambió. Ucrania debe hablar primero con Estados Unidos. Europa debe participar en cualquier conversación seria encaminada a lograr una paz auténtica y duradera", agregó. Trump había anunciado previamente el jueves "una reunión en Múnich mañana" (viernes) entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses.