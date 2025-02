Terremotos en Grecia, hoy en directo: última hora del estado de emergencia en Santorini y otras islas

20.000 habitantes

Santorini, una isla de unos 20.000 habitantes, se formó por una erupción volcánica en el año 1600 a. C. Atrae a más de 3 millones de visitantes al año y las multitudes abarrotan sus estrechas calles adoquinadas para contemplar su mundialmente famosa puesta de sol. Los científicos dicen que la intensificación de la actividad sísmica en la zona, que se ha sentido hasta en Atenas, no tiene precedentes ni siquiera en un país tan propenso a los terremotos como Grecia y podría durar semanas. Dicen que los temblores no estaban relacionados con el volcán, sino que se originaron en fallas submarinas en el área circundante y no descartan la posibilidad de un temblor más grande. Informa Reuters.