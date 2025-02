Guerra Rusia - Ucrania, última hora en directo

El Tribunal de Cuentas UE critica la falta de seguimiento de fondos para atender ucranianos

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea critica en un informe publicado este miércoles la falta de seguimiento de los fondos asignados para apoyar a los ucranianos llegados a la UE huyendo de la guerra, debido a las dificultades para rastrear esa financiación. En un informe, los auditores lamentan que no haya "datos específicos ni un seguimiento respecto al dinero gastado para hacer frente a estos retos" lo que "es probable que dificulte la evaluación de la eficacia" de la "Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa" (CARE). Añaden que el Ejecutivo comunitario "no es capaz de rastrear el importe total de la financiación utilizada" para apoyar a los refugiados en el marco de CARE. Y precisan que no pueden "medir" hasta qué punto es eficaz ese marco de acción, ya que no disponen de "datos específicos sobre el número de programas que apoyan a los refugiados procedentes de Ucrania, ni de indicadores comunes de evaluación". En la UE 4,2 millones de refugiados de Ucrania se benefician de protección temporal, principalmente en Alemania (1,1 millones), Polonia (984.000), Chequia (379.000) y España (222.000).