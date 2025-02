AL MINUTO | Tregua en Gaza: última hora de la situación en Oriente Próximo

El ministro de Interior israelí decide deportar a tres palestinos de Jerusalén Este

El ministro de Interior de Israel, Moshe Arbel, inició este miércoles los procedimientos para deportar a tres palestinos de Jerusalén Este, uno de ellos una mujer que fue liberada en uno de los intercambios de rehenes israelíes por presos del acuerdo de alto el fuego en Gaza, por "simpatizar con el terrorismo". Según anunció a medios israelíes, los tres palestinos que pretende deportar son residentes de Jerusalén Este, la parte palestina de la ciudad que Israel ocupa desde 1967 y se anexionó en 1980. La mujer, Zeina Barbar, es residente del barrio de Silwan y salió de prisión gracias al acuerdo de alto el fuego en Gaza. Los otros dos son la joven Tasnim Odeh, del barrio de Kfar Aqab, y Mohammed Abu al Hawa, de At Tur. "He decidido ejercer mi autoridad bajo la ley y actuar para deportar a tres simpatizantes del terrorismo, familiares de terroristas que eligieron estar con el enemigo en tiempos de guerra y apoyar el daño a civiles israelíes", dijo Arbel en declaraciones recogidas por el Canal 14 de la televisión israelí. "Cualquiera que incite, alabe y apoye el terrorismo, no tiene lugar entre nosotros. Seguiré actuando con decisión contra cualquiera que amenace a ciudadanos israelíes", añadió.