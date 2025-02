Guerra Rusia - Ucrania, última hora en directo

El presidente de Ucrania dice estar dispuesto a un "intercambio" de territorios con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo el martes estar dispuesto a "un intercambio" de territorios con Rusia, como parte de posibles negociaciones de paz auspiciadas por Estados Unidos. Si el presidente estadounidense, Donald Trump, logra llevar a Ucrania y Rusia a la mesa de negociaciones, "intercambiaremos un territorio por otro", aseguró Zelenski en una entrevista con el diario británico 'The Guardian', aunque aseguró que no sabe qué territorio pediría Kiev a cambio. También negó la idea de que Europa en solitario pueda ofrecer garantías de seguridad para su país. "Las garantías de seguridad sin Estados Unidos no son garantías de seguridad reales", afirmó. Zelenski tiene previsto reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos J. D. Vance, en una conferencia de seguridad de Múnich (Alemania) el viernes. El regreso al poder de Donald Trump, que se ha comprometido a poner fin a la "carnicería" de la guerra en Ucrania, ha revivido las conjeturas en torno a las conversaciones de paz.