AL MINUTO | Tregua en Gaza: última hora de la situación en Oriente Próximo

Israel reanudará sus ataques en la Franja de Gaza si Hamás no libera a los rehenes antes del sábado

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este martes de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reanudarán sus ataques en la Franja de Gaza si el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no libera a los rehenes que aún quedan bajo su custodia antes del sábado antes del mediodía. "Si Hamás no libera a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, el alto el fuego quedará roto y las FDI volverán a combatir intensamente hasta que Hamás sea derrotado", ha aseverado el mandatario israelí en una vídeo publicado en sus redes sociales tras una reunión con su gabinete de seguridad. Según ha reconocido Netanyahu, el Gobierno "ha aprendido una lección" al comprobar el estado de salud --físico y mental-- de los tres rehenes que fueron liberados el sábado, los últimos antes de que Hamás anunciara que ponía en pausa futuras entregas de rehenes debido a que Israel no estaría cumpliendo su parte del acuerdo. En este contexto, el primer ministro israelí ha justificado su decisión en la víspera de reunir fuerzas en el interior y en la frontera con la Franja de Gaza. Ahora, las FDI han informado de que, "de acuerdo con la evaluación de la situación", se ha decidido movilizar reservistas para atender a posibles "diversos escenarios". Por otro lado, Netanyahu ha aprovechado para ensalzar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que exigía a Hamás la liberación inmediata de todos los rehenes, a la par que ha aplaudido su "visión revolucionaria" sobre el futuro de la Franja de Gaza, un territorio que aboga por "limpiar" y para el que incluso ha propuesto albergar un complejo residencial.