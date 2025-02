Última hora de las decisiones de Donald Trump: impacto y reacciones

Brasil no entrará en "ninguna guerra comercial" por aranceles de EEUU al acero

El Gobierno de Brasil aseguró este martes que no entrará en "ninguna guerra comercial" en represalia a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de acero. "Brasil no estimula ni entrará en ninguna guerra comercial" dijo a periodistas el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, luego de un evento en compañía del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "El presidente Lula ha dicho siempre con mucha claridad: las guerras comerciales no le hacen bien a nadie", enfatizó Padilha. El gigante latinoamericano es el segundo abastecedor de acero a Estados Unidos. El lunes Trump adoptó aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, que entrarán en vigor el 12 de marzo, "sin excepciones ni exenciones".