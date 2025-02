Trump enviará al secretario del Tesoro a Ucrania para buscar con Zelenski un alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que enviará al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a Ucrania para reunirse con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en busca del fin de la guerra. "Enviaré al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a Ucrania para reunirse con el presidente Zelenski. Esta guerra debe terminar y terminará pronto", declaró Trump en redes sociales, sin concretar la fecha de la visita. Trump señaló que el conflicto ha dejado "demasiadas muertes y demasiada destrucción" y que Estados Unidos "ha gastado miles de millones de dólares y no ha obtenido resultados". "Cuando Estados Unidos es fuerte, el mundo está en paz", sentenció.

Trump asumió el poder el pasado 20 de enero con la promesa de poner fin de forma inmediata a la guerra de Ucrania, que inició en febrero de 2022 con la invasión rusa. El presidente estadounidense ha criticado la estrategia de su antecesor, Joe Biden, quien se coordinó con sus socios europeos para enviar miles de millones de dólares en armamento a Ucrania para repeler la agresión rusa.

Trump no ha revelado si aceptaría que Rusia se anexionara los territorios ucranianos ocupados, pero en una entrevista con la cadena Fox News emitida el lunes sugirió que Ucrania "podría ser rusa algún día". "Ucrania puede llegar a un acuerdo, puede que no. Puede que algún día sea rusa, o puede que no sea rusa algún día", declaró. El viernes pasado, el republicano dijo a la prensa que podría recibir esta semana a Zelenski en la Casa Blanca y que planeaba hablar por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre su plan para poner fin a la guerra. Trump quiere que Ucrania entregue a Estados Unidos tierras raras -minerales clave para innovaciones tecnológicas que van desde vehículos eléctricos y turbinas eólicas hasta aviones de última generación- a cambio de la ayuda que Washington está proporcionando. También ha amenazado a Moscú con aranceles y más sanciones, así como con promover una bajada de los precios del petróleo si sigue con la guerra.

Rusia está de acuerdo con Trump

El Kremlin dio este martes la razón al presidente de EEUU, Donald Trump, en su frase de que los ucranianos podrían convertirse algún día en rusos, como consecuencia de unas futuras negociaciones de paz. "El que una parte importante de Ucrania quiere ser Rusia y que ya lo es, es un hecho que se ha consumado sobre el terreno", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a la prensa local.

Recordó que cuatro regiones ucranianas -Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia- ya son parte integral de la Federación Rusa, que las incorporó en septiembre de 2022, anexión ilegal que el presidente ruso, Vladímir Putin, plasmó en la Constitución. "Esto en gran medida se corresponde con las palabras del presidente Trump", aseveró el portavoz. En cuanto a las posibilidades reales de que, como afirmó Trump, "los ucranianos podrían convertirse algún día en rusos", Peskov aseguró que, como en cualquier otro fenómeno, "son del 50%". Políticos ucranianos rechazaron categóricamente esa opción y recomendaron al jefe de la Casa Blanca que se reúna con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para conocer mejor la realidad del conflicto.