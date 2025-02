Netanyahu amenaza con reanudar la guerra en Gaza si Hamás no entrega los rehenes el sábado

El alto el fuego en Gaza se tambalea. Después de que Hamás pospusiera la liberación de los cautivos israelíes "hasta nuevo aviso" por las "violaciones" del acuerdo por parte de Israel este lunes, el presidente estadounidense Donald Trump ha respondido con una petición de cancelar la tregua si este sábado Hamás no libera a todos los secuestrados. El grupo palestino le ha recordado que los acuerdos hay que cumplirlos, desestimando el "lenguaje de las amenazas" impuesto por Trump. Y horas más tarde, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha coincidido con Trump y ha amenazado con "abrir las puertas del infierno a Hamás" si no cumple con su parte del acuerdo.

“Si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, el alto el fuego terminará y el Ejército israelí volverá a combatir intensamente hasta que Hamás sea finalmente derrotado”, ha dicho Netanyahu en una declaración en vídeo tras una reunión de cuatro horas y media del gabinete de seguridad. Mientras, el Ejército israelí ha elevado el nivel de alerta, cancelando los permisos de sus tropas, y, en los cielos gazatíes, han vuelto a zumbar los drones y aviones de guerra israelíes, en una clara violación del alto el fuego. Según los términos del acuerdo, tres rehenes israelíes serán liberados este sábado, como ya viene ocurriendo desde la entrada en vigor de la tregua el pasado 19 de enero. Las declaraciones israelíes de hoy se han cuidado de no pedir que los 76 rehenes restantes sean liberados antes del fin de semana, como sí ha hecho Trump.

“Israel puede anularlo, pero, por mi parte, el sábado a las 12 en punto, y si no están [todos los rehenes] aquí, se desatará el infierno”, ha dicho Trump a modo de ultimátum para Hamás mientras firmaba órdenes ejecutivas en la Casa Blanca frente a los periodistas. “El lenguaje de las amenazas no tiene ningún valor y complica aún más las cosas”, ha contestado Sami Abu Zuhri, portavoz de alto rango del grupo. “Trump debe recordar que hay un acuerdo que debe ser respetado por ambas partes y que esta es la única manera de devolver a los prisioneros”, en referencia a los cautivos israelíes, ha añadido.

Aplausos de la extrema derecha

Por su parte, la extrema derecha israelí, con presencia en el gobierno del primer ministro Binyamín Netanyahu, ha celebrado el ultimátum de Trump. “Tiene razón: vuelvan a destruir [a Hamás] ahora”, ha tuiteado el exministro de Seguridad Nacional, el colono radical Itamar Ben Gvir. “La respuesta debe ser exactamente como sugirió el presidente Trump”, ha dicho el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, del Likud de Netanyahu, en una publicación en X. "Detener por completo la ayuda humanitaria, cortar la electricidad, el agua y las comunicaciones y usar una fuerza brutal y desproporcionada hasta que los rehenes regresen: es hora de abrir las puertas del infierno a Hamás, y esta vez, sin ninguna restricción para nuestros heroicos combatientes", ha concluido.

Las familias de los rehenes se han manifestado en las calles de Israel denunciando el “abandono” del gobierno de Netanyahu. A su vez, el Foro Tikva, que representa a una minoría de línea dura de las familias de los rehenes, han acogido con agrado la sugerencia de Trump, calificándolo de “una oportunidad que no se repetirá”. “Corresponde al gobierno de Israel fijar hoy una fecha después de la cual, si todos los rehenes –los vivos y los muertos juntos– no regresan, no habrá más Gaza”, han afirmado en un comunicado. El gabinete de seguridad se ha reunido hoy para discutir la respuesta de Israel a la postergación de Hamás durante cuatro horas y media.

4,5 horas de reunión

Un funcionario israelí ha confirmado que el gabinete de seguridad respalda unánimemente el pedido de Trump de que los rehenes israelíes sean liberados de Gaza antes del sábado. A su vez, han expresado su apoyo a la “visión revolucionaria” de Trump para el futuro de Gaza que incluiría el desplazamiento forzoso de los gazatíes y a Estados Unidos asumiendo el control del esfuerzo de reconstrucción. La reunión fue “exhaustiva y profunda”, según el funcionario israelí. Ya la noche del lunes, Netanyahu ordenó a sus tropas reforzar sus posiciones en la Franja de Gaza y sus fronteras, y prepararse para “todos los escenarios” si Hamás no libera a los rehenes el sábado. Por su parte, el Canal 12 ha informado que Israel continuará cumpliendo el acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego con Hamás si el grupo palestino libera al sexto grupo de rehenes el sábado de según lo acordado.

Está previsto que tres rehenes sean liberados el sábado si Hamás retira su amenaza de suspender futuras liberaciones. Con el anuncio de la postergación, el grupo palestino defendió que había cumplido con su parte del acuerdo y acusó a Israel de retrasar el regreso de las personas desplazadas al norte de Gaza, matar palestinos y obstaculizar la entrada de artículos de primera necesidad y equipos para retirar escombros y encontrar cadáveres. “Hamás hizo este anuncio intencionadamente cinco días antes de la liberación prevista de los prisioneros para dar a los mediadores tiempo suficiente para presionar a la ocupación [Israel] a cumplir con sus obligaciones y mantener la puerta abierta para que el intercambio se produzca a tiempo si la ocupación se adhiere a sus compromisos”, dijo el grupo.

Violaciones del alto el fuego

Tras 21 días de alto el fuego, justo la mitad de la primera fase acordada, el grupo palestino ha decidido poner en pausa las liberaciones por las violaciones de la tregua por parte de Tel Aviv. Durante estas tres semanas, el Ejército israelí ha seguido atacando a los gazatíes con disparos o bombardeos hasta provocar la muerte a unas 25 personas. Según lo acordado, unos 600 camiones con ayuda humanitaria tendrían que haber entrado a diario en la Franja de Gaza durante este período. Sólo el 70% de los pactados han accedido al enclave palestino. Además, Israel ha permitido el acceso de apenas el 10% de las 200.000 tiendas acordadas para las decenas de miles de familias durmiendo a la intemperie después que Israel arrasara sus casas.

Además, Tel Aviv se comprometió a permitir que cada día 50 pacientes pudieran abandonar el enclave para recibir tratamiento médico en el extranjero. A menos del 15% se les ha permitido salir de Gaza. Israel también ha bloqueado la entrada de maquinaria pesada para retirar escombros. Ante esta situación, Hamás reconoció el lunes que las violaciones por parte de Israel han llegado a un punto que le impiden cumplir con su parte del trato. Hasta ahora, el grupo palestino ha liberado a 21 de los 33 rehenes que supuestamente abandonarían el enclave como parte de esta primera fase del acuerdo de alto el fuego de 42 días.

Cada liberación ha sido correspondida por Israel con la liberación de cientos de palestinos que había detenido en sus cárceles. Por el momento, más de 730 han sido liberados en virtud del acuerdo. En esta fase, los soldados israelíes deben retirarse de las partes de Gaza que han ocupado y se debe permitir el ingreso de niveles específicos de ayuda a Gaza para rescatar a su población de la hambruna impuesta por Israel. Tras el anuncio de Hamás el lunes, el Ejército israelí ha elevado su nivel de alerta y ha cancelado el permiso para las tropas en el Comando Sur, manteniendo a los soldados de combate y otras unidades esenciales desplegados en la zona. También ha anulado un evento planeado para este martes cerca de la frontera con Gaza y ha dicho que están reforzando “significativamente” sus fuerzas para llevar a cabo misiones defensivas allí.