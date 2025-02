Luisa González: entre la Biblia y Rafael Correa, y a las puertas de un milagro electoral en el segundo turno

Luisa González cree haber protagonizado una pelea electoral de ribetes bíblicos. "Esto ha sido una pelea de David contra Goliat", dijo con un escrutinio cerca de llegar a su fin y que por el momento la deja a escasas centésimas de Daniel Noboa. El presidente obtuvo el 44,4% de los votos, contra el 43,9% de su rival. El resultado, todavía provisorio, ha provocado una hecatombe en Ecuador: esta vez la izquierda podría recuperar el poder el 13 de abril si logra alinear detrás de esta abogada de 47 años las voluntades dispersas que rechazan tanto al joven magnate, hijo de la gran fortuna de ese país, como al expresidente Rafael Correa, quien desde el exilio belga tutela los movimientos de su partido, Revolución Ciudadana.

González perdió los comicios de 2023 frente a Noboa y este nuevo segundo turno ha polarizado más al electorado. El Gobierno confía en que un anti correísmo mayoritario será otra vez la garantía de victoria en las urnas. La candidata opositora percibe un anhelo de cambio capaz de dejar atrás los enconos predominantes de las últimas décadas. No solo confía en el aprendizaje de un pueblo que, dice, debe recordar que supo vivir días mejores cuando la izquierda estaba en el Palacio Carondelet. Ella, que ha "entregado su vida a Dios" en la juventud, se siente también bajo la protección providencial. Es tal su convicción que se ha tatuado una cita de las Escrituras para nunca olvidar cuáles son sus fuentes anteriores a la política.

Luisa, como la llaman, sostiene que Revolución Ciudadana enfrentó una verdadera carrera de obstáculos en esta contienda. "Lo más probable que hemos salido primeros. Desconfiamos del CNE (Consejo Nacional Electoral). Tenemos cerca de 2.614 actas con inconsistencias según nuestros reportes. En algunos recintos se impidió el acceso a nuestros delegados y veedores". Nacida por accidente en Quito, pero hija dilecta de la ciudad costera de Manabí, González ha denunciado que el escaneo de las actas en ese distrito se detuvo inesperadamente y el respaldo de datos no se realizó de manera adecuada. "El escrutinio puede cambiar en las próximas horas".

Lo viejo y lo nuevo

Noboa no esperaba tener un domingo tan amargo. Se había preparado para brindar por su victoria en el primer turno y se fue a dormir sin soltar palabra. González le reprocho no haber dado la cara. "Si a su propia militancia, si a la misma gente que lo apoya la dejó plantada, ¿qué va a hacer con el resto del pueblo ecuatoriano? "El presidente tomó nota y en la mañana del lunes celebró su primer puesto y la lucha contra "el viejo Ecuador". Lo hizo a su medida, en las redes sociales. Diez años menor que su contrincante, estima en que le alcanza con propagar su imagen juvenil y desprejuiciada para cosechar las adhesiones que le faltan. Su apego a la verdad, ha reiterado González, es muy limitado. A pesar de su disfraz milenial, el mandatario, insiste, es la expresión arraigada de "lo viejo" por ser el hijo de la primera fortuna ecuatoriana: el empresario bananero Álvaro Novoa.

Un origen común con el expresidente

González fue funcionaria de los Gobiernos de Correa y también congresista. El expresidente la considera su hija política dilecta, entre otras cosas por compartir algo más que un programa de acción: ambos tienen una profunda formación católica. Fueron las constantes referencias a las enseñanzas de Jesús que incitaron a la joven militante del conservador partido Social Cristiano (PSC) a pasarse a las huestes del correísmo. La Teología de la Liberación funcionó como puente y garantía. El progresismo de González, como el de su mentor, tiene un límite: son contrarios a despenalizar el aborto.

Frente a esta nueva circunstancia electoral que dejó en ridículo a los encuestadores, González llamó al movimiento indígena a abandonar su aversión hacia Correa y construir una alternativa superadora. "Las posturas y las diferentes tendencias hay que llevarlas a la mesa de diálogo», señaló. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Habrá que mirar también cuáles son los desacuerdos, para incluso mirar los desacuerdos y ver cómo los vamos a procesar".

Ella está convencida de que si eso se logra Ecuador podrá ponerle fin a los Gobiernos "indolentes", administrados por "gente que no sabe lo que sentimos, que no sabe de qué estamos hechos, cómo vivimos que no entiende más allá de sus caprichos". La aspirante de Revolución Ciudadana se propone en estos 45 días de campaña mostrar a la sociedad que tiene una solución superadora para luchar contra el narcotráfico. Noboa declaró el "estado de conflicto interno" y sacó a los militares a las calles, pero las muertes y la violencia no han cesado, especialmente durante enero. González no difiere sustancialmente de Noboa en lo que respecta al papel que deben desempeñar las Fuerzas Armadas y la necesidad de sanciones ejemplares contra los que cometen crímenes. Sin embargo, subraya que sin políticas sociales y respeto a los derechos humanos, la lucha contra las bandas está perdida de antemano.

Abogada de profesión y con un posgrado en la Complutense de Madrid, madre de dos hijos, González comparte su fórmula presidencial con Diego Borja, exministro de Economía con Correa. De cara al segundo turno, exigió que Noboa entregue la presidencia para que la competencia entre ellos sea igual. "Esperemos que cumpla la Constitución". El jefe de Estadono parece tener mucho interés en respetar la Carta Magna porque, de lo contrario, debería dejar provisionalmente su cargo en manos de Verónica Abad, a quien ha intentado destituir por todos los medios. La dirigente correista quiere tenerlo frente a frente. Debatir con él ante las cámaras. Todavía pondera el valor de las palabras por encima de las imágenes retocadas.