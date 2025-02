Guerra Rusia - Ucrania, última hora en directo

Trump anuncia que se reunirá la próxima semana con Zelenski y no descarta una conversación con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado este viernes que la próxima semana se reunirá con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y que no descarta una conversación telefónica con el mandatario ruso, Vladimir Putin. "Probablemente me reuniré con el presidente Zelenski la próxima semana, y probablemente hablaré con el presidente Putin", ha comunicado el jefe de la Casa Blanca a los periodistas durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, con motivo de su visita oficial a Washington. Trump ha destacado que siempre ha tenido una "buena relación" con Putin y ha incidido nuevamente en que si hubiera estado en la Casa Blanca durante el anterior mandato la guerra de Ucrania no se habría producido. "Quiero ver el final de la guerra, en primer lugar porque están muriendo miles de personas", ha dicho Trump, quien ha adelantado que uno de los temas de conversación durante este encuentro con el presidente Zelenski versará sobre la seguridad de las conocidas como 'tierras raras'. Más información, aquí.