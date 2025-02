Guerra Rusia - Ucrania, última hora en directo

Eslovaquia anuncia que vuelve a recibir gas ruso a través de Turquía

La empresa estatal eslovaca de suministro energético (SPP) ha anunciado este lunes que el país seguirá recibiendo gas ruso, pero a partir de ahora a través del gasoducto TurkStream, después de que hace un mes se viera interrumpido el flujo a través de Ucrania, que decidió no renovar los acuerdos de tránsito. SPP tiene la intención de cumplir su contrato con la rusa Gazprom, que expira en 2034, a pesar de las preocupaciones políticas. "La guerra terminará algún día", ha dicho el jefe de la compañía, Vojtech Ferencz, según recoge el diario 'Dennik'. La compañía ha insistido en que esta vía es más rentable que comprar gas natural licuado, o bien depender de Azerbaiyán. No obstante, ha explicado que el TurkStream, que también suministra gas a otros países europeos, no es suficiente para compensar el anterior suministro de gas ruso que llegaba a través de Ucrania. Por ello, Ferencz ha adelantado que continuarán buscando alternativas adicionales, si bien la demanda para 2025 y los próximos años está garantizada.