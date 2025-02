AL MINUTO | Tregua en Gaza: última hora de la situación en Oriente Próximo

Netanyahu dice que no es necesario el despliegue de tropas de EEUU en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este jueves en Washington que no cree que sea necesario el despliegue de tropas estadounidenses en Gaza, una posibilidad que el presidente de EE.UU., Donald Trump, había mencionado como parte de su plan para tomar el control de la Franja y reubicar a los gazatíes en otros países. Durante una sesión de fotos con líderes del Senado, una periodista le preguntó si creía que se necesitaban tropas estadounidenses en la Franja de Gaza para hacer realidad el plan de Trump, ante lo que el primer ministro contestó: "no". Netanyahu se encuentra este jueves en el Capitolio, reuniéndose con congresistas tanto del Partido Demócrata como del Republicano. Este comentario de Netanyahu se produce en un momento en que la Administración estadounidense ha comenzado a matizar algunos elementos de la propuesta de Trump para "tomar el control" de Gaza y expulsar a la población palestina, insistiendo en que el presidente no se ha comprometido al uso de tropas estadounidenses y que cualquier reubicación de palestinos sería temporal.