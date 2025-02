Guerra Rusia - Ucrania, última hora en directo

Ucrania no ha recibido un plan de paz de Trump, según embajador en España

Ucrania no ha recibido ningún tipo de información sobre un plan detallado para lograr la paz en Ucrania del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles en Madrid el embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, "No tenemos ninguna información y no creo que alguien ahora tenga un plan detallado o la información respecto a este documento", manifestó en una rueda de prensa en la embajada ucraniana en Madrid, donde se presentó la misión comercial 'REBIRTH OF UKRAINE', que se desarrollará en la capital española entre el 25 y 28 de febrero. Sobre un supuesto plan de paz para Ucrania, Pohoreltsev insistió en que su país mantiene elementos "bien claros que ya se conocen", como la negativa de Ucrania a negociar la entrega de territorios ocupados a Rusia.