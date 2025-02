AL MINUTO | Tregua en Gaza: última hora de la situación en Oriente Próximo

EEUU parece matizar su propuesta para Gaza tras la ola de indignación

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, pareció dar un paso atrás el miércoles después de que su propuesta de tomar el control de la Franja de Gaza provocara un gran revuelo y la advertencia del secretario general de la ONU contra una "limpieza étnica" en el territorio palestino. Un día después de que el magnate republicano dijera que "Estados Unidos tomará el control" de Gaza y los palestinos "se irán a otros países", su gobierno pareció restar importancia al anuncio. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump quería que los palestinos fueran "reubicados temporalmente" fuera de la Franja en lugar de reasentados permanentemente en países de mayoría árabe como Egipto. "El presidente no se ha comprometido a desplegar tropas sobre el terreno en Gaza", precisó. Cuando un periodista quiso tener detalles, Leavitt respondió: "No se ha comprometido a eso todavía". Estados Unidos "no financiará la reconstrucción de Gaza", añadió.