Última hora de las decisiones de Donald Trump: impacto y reacciones

El Canal de Panamá niega que haya ajustado tarifas para buques del gobierno de EEUU

La administración del canal de Panamá negó este miércoles en un comunicado que haya ajustado las tarifas de tránsito para los buques del gobierno de Estados Unidos como anunció el Departamento de Estado. "La Autoridad del Canal de Panamá, facultada para fijar los peajes y otros derechos por transitar el canal, comunica que no ha realizado ajuste alguno a los mismos", aseguró la entidad autónoma que administra la vía interoceánica. El pronunciamiento se produce unas horas después de que el Departamento de Estado publicara en la red social X que Panamá acordó no cobrar peajes a los barcos, tras una dura campaña de presión emprendida por el presidente Donald Trump. "El gobierno de Panamá ha acordado no cobrar más tarifas a los buques del gobierno de los Estados Unidos para transitar por el canal de Panamá", aseguró la dependencia, al considerar que la medida constituye un "ahorro" de "millones de dólares al año" para Washington.