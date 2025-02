La Casa Blanca matiza la propuesta de Trump para Gaza tras la ola de indignación internacional

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, pareció dar un paso atrás el miércoles después de que la propuesta del dirigente de tomar el control de la Franja de Gaza provocara un gran revuelo y la advertencia del secretario general de la ONU contra una "limpieza étnica" en el territorio palestino.

Un día después de que el magnate republicano dijera que "Estados Unidos tomará el control" de Gaza y los palestinos "se irán a otros países", su Gobierno pareció restar importancia al anuncio. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que Trump quería que los palestinos fueran "reubicados temporalmente" fuera de la Franja en lugar de reasentados permanentemente en países de mayoría árabe como Egipto.

"El presidente no se ha comprometido a desplegar tropas sobre el terreno en Gaza", precisó. Cuando un periodista quiso tener detalles, Leavitt respondió: "No se ha comprometido a eso todavía". Estados Unidos "no financiará la reconstrucción de Gaza", añadió.

Trump ha sido "muy claro" en cuanto a que espera que aliados en la región, "particularmente Egipto y Jordania, acepten refugiados palestinos, temporalmente, para que podamos reconstruir sus hogares", prosiguió Leavitt. En Guatemala, donde se encontraba de visita, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, recalcó que "la oferta de reconstruir y de encargarse de la reconstrucción" es una propuesta "generosa" y no "hostil".

Sin embargo, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, alertó contra cualquier intento de "limpieza étnica" en Gaza.

Apoyo total de Netanyahu

Pese a las críticas, Trump insistió el miércoles en que "a todo el mundo le encanta" su oferta. El mandatario lanzó la idea en una rueda de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, justo cuando Israel y el grupo islamista palestino Hamás negocian la "segunda fase" de un acuerdo de alto el fuego para poner fin a la guerra.

"Es una idea notable, y creo que debería ser realmente impulsada, examinada, impulsada y realizada, porque creo que creará un futuro diferente para todos", consideró Netanyahu en declaraciones a la cadena Fox News el miércoles por la noche. Sugirió, sin embargo, que no significa que los palestinos abandonen el territorio para siempre: "Pueden irse, pueden volver, pueden reubicarse y volver, pero hay que reconstruir Gaza".

De hecho, Netanyahu depende de sus alianzas con fuerzas políticas que sueñan con reinstaurar colonias en la Franja, de donde Israel se retiró unilateralmente en 2005 por decisión del entonces primer ministro, Ariel Sharon.

"Leña al fuego"

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, del ultraderechista Partido Sionista Religioso, prometió hacer todo lo posible para "enterrar definitivamente" la idea de un Estado palestino.

Tras más de 15 meses de guerra desencadenada por el ataque de Hamás en octubre de 2023 en suelo israelí, gran parte de la Franja de Gaza está arrasada. Desde finales de enero rige un alto el fuego que ha permitido el canje de rehenes israelíes por presos palestinos. La idea de Trump parece imposible de concretar ya que se enfrenta a varios obstáculos: el apego de los palestinos a su tierra, la oposición de los países árabes y las reglas del derecho internacional.

Hamás, que gobierna el territorio palestino desde 2007, rechazó la propuesta y un portavoz del movimiento, Abdel Latif al Qanu, la calificó de "racista" y "alineada con la extrema derecha israelí". El movimiento palestino estima que la idea "solo echará más leña al fuego". El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, también la rechazó "enérgicamente". "No permitiremos que se violen los derechos de nuestro pueblo", dijo el líder de un ejecutivo con un poder limitado en Cisjordania.