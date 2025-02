Servicios de inteligencia europeos piden colaboración ciudadana contra el espionaje ruso y chino

"Los servicios de inteligencia rusos están utilizando las redes sociales y los servicios de mensajería para reclutar voluntarios para operaciones de sabotaje, espionaje y propaganda", advierte la Bundesamt für Verfassungsschutz alemana, Agencia Federal para la Protección de la Constitución (BfV). Lo lleva haciendo desde principio de enero en redes sociales y foros de internet.

El servicio interior de inteligencia y contraespionaje de Alemania ha decidido, una vez más, hablar directamente a la ciudadanía acerca de una de las amenazas que trata de contrarrestar, dejando constancia de que hay actividad desestabilizadora rusa en su territorio. No es el único: a lo largo del año en curso han hecho advertencias más o menos directas al ciudadano, o las mantienen activas, los servicios homólogos de Reino Unidos, Países Bajos y Finlancia.

El mensaje de la BfV alemana, que puede parecer insólito en otras latitudes, invita al lector: "Tu información puede poner fin a eso". Es, de hecho, el sentido de un eslogan para animar a informar: "Tu ayuda cuenta". Para ello, el BfV ha habilitado dos números de teléfono y una cuenta de correo a la que llaman "notas". Para comunicaciones de hechos sospechosos por cualquiera de esas vías, la BfV promete "tratamiento confidencial" de la llamada o el mensaje.

"¿Sabe usted algo?

Sabotage Stoppen se llama la campaña de la BfV. En un folleto editado para interesados en colaborar le preguntan al lector: "¿Le han ofrecido a usted (o a un familiar o alguien que conoce) un pago a cambio de llevar a cabo actividades como difundir contenido prorruso, recopilar información sobre determinadas personas u objetos o cometer daños específicos a la propiedad?" De esas tres tipologías se han conocido casos suficientes en Alemania, el país europeo, con Reino Unido, donde más evidentes se han hecho maniobras y ataques de agentes rusos o de delincuentes próximos a redes rusas de inteligencia.

instrucciones de la campaña alemana Sabotage Stopen, en alemán y ucraniano, difundidos por el servicio alemán de inteligencia / El Periódico

"¿Tiene conocimiento de personas, canales o plataformas dedicadas a designar dichas tareas? Póngase en contacto con nosotros", indica la BfV en su díptico, editado en alemán, inglés, ruso y ucraniano, en un país que estima que alberga en su territorio hasta tres millones de ciudadanos rusos o descendientes de ese tipo de inmigración, y algo más de 1,1 millones de ucranianos.

La BfV hace su petición sin más contraprestación que un compromiso expreso de confidencialidad. El email, prometen, quedará encriptado por PGP, uno de los más conocidos programas de cifrado de correos electrónicos.

Mejor no por email

A diferencia de la agencia alemana, los servicios de inteligencia interior de Países Bajos no confían precisamente en el correo electrónico. El AIVD, o Servicio General de Inteligencia y Seguridad (antes de 2002, Servicio de inteligencia Interior) explica a sus confidentes ocasionales que ha optado por no habilitar una cuenta de correo para denuncias. "Solo puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono o por escrito; no puede enviar un correo electrónico a la AIVD, ya que el tráfico de correo electrónico es vulnerable a la piratería y las escuchas ilegales", explica en su página web.

En esa página institucional -de momento no en las redes sociales- la agencia holandesa -y tamibén el Ministerio del Interor- interpela: "¿Tiene información que pueda ser de importancia para la AIVD, por ejemplo, sobre terrorismo o espionaje? En ese caso, puede llamarnos o escribirnos". Para recolectar información ciudadana proporciona un número de teléfono y otro de fax. De la misma manera que su vecino alemán, el AIVD promete confidencialidad asegurando que está obligado a ella por ley.

Tuit del director del servicio finés de inteligencia. "Ya lo advertimos a principios de año: la influencia rusa es cada vez más hostil y temeraria" / El Periódico

A lo largo del año recien finalizado, el AIVD -la agencia que detectó en 2022 a un espía ruso tratando de inflitrarse en el Tribunal Penal Internacional- ha hecho públicas notas sobre crecientes "amenazas" a la seguridad o el orden institucional holandeses. Desde 2023, se centra en advertir a ciudadanos y empresas sobre vulnerabilidades cibernéticas, a las que considera "una amenaza para la economía nacional".

Cuidado con tus amigos

En el Reino Unido y en Finlandia son constantes las advertencias a la ciudadanía, y más amplias las británicas, que miran a China además de Rusia.

La Agencia Nacional de Seguridad Protectora (NPSA) de Gran Bretaña, ligada a su servicio de inteligencia interior MI5, ha lanzado una campaña en redes y en YouTube para avisar de los riesgos de las relaciones con extranjeros. La campaña se titula Think before link (Piensa antes de Conectar) y se centra en redes sociales laborales como Linkedin o la más amplia, Facebook.

Básicamente las autoridades de seguridad británcias vienen a advertir que si se es funcionario del gobierno, militar, agente de seguridad, científico o conocedor de infraestructuras críticas o de estructuras económicas, se debe ser muy cauteloso a la hora de aceptar invitaciones, propuestas de amistad, de colaboraciones ocasionales con entidades de países no homologables democráticamente... todo aquello que el MI5 considera un hostil "reclutamiento". El servicio homólogo de Australia (Australian Security Intelligence Organization) desarrolla una campaña similar.

Advertencia a funcionarios de una campaña británica contra los contactos maliciosos de espías extranjeros. / NSPA

En uno de sus anuncios, una científica británica recibe una propuesta bien pagada para ser conferenciante en un congreso organizado en un gran país autoritario. El riesgo: en sus redes penetrará el poder político y militar de ese país, cuando no algún grupo de hackers de los que trabajan para esos regímenes. Para atajar la amenaza, la NPSA ha creado una app que filtra perfiles y la ha difundido por Google Play para su descarga gratuita. La aplicación permite, según la agencia, "identificar mejor las características de los perfiles falsos utilizados por espías extranjeros y otros actores maliciosos.

En Finlandia, el Servicio de Inteligencia y Seguridad, SUPO, mantiene una petición de contacto en su web, con diversos correos de su personal y con un teléfono de "comunicaciones" o avisos de la ciudadanía. Este aviso se coloca al final de publicaciones como la que, en marzo pasado, hizo el SUPO sobre campañas de influencia, injerencia o espionaje de Moscú. "La amenaza de las actividades de inteligencia y de influencia maligna rusas sigue siendo elevada en Finlandia", avisó una nota oficial el 26 de marzo.

El comunicado salía con ocasión de la presentación del informe anual de la agencia, pero también después de que Helsinki, en febrero, dediciera el cierre de la frontera con Rusia para evitar lo que eufemísticamente llaman sus dosieres "inmigración armada". Coincidiendo con esa publicación sobre "influencia maligna", el director de la agencia finesa de inteligencia, Teemu Turunen, recorrió algunos platós de televisión para subrayar a la audiencia el volumen de la amenaza que detectan en su vecino del este.