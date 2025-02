¿Qué es la Cúpula de Hierro? La última herramienta de Donald Trump para proteger a EEUU

Donald Trump firmó el pasado lunes una nueva orden ejecutiva, sumando otra a la avalancha de más de doscientas que ha emitido en lo que va de mandato. En esta ocasión, el presidente ha propuesto un ambicioso plan para construir un escudo de defensa sobre el territorio estadounidense. La iniciativa busca adaptar la tecnología de la Cúpula de Hierro israelí, un sistema móvil de defensa antimisiles desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries.

No es la primera vez que se plantea una estrategia de este tipo en Estados Unidos. Trump rescata la Iniciativa de Defensa Estratégica impulsada por Ronald Reagan en plena Guerra Fría, un proyecto que sus críticos apodaron “Guerra de las galaxias”. En aquel entonces, la propuesta consistía en desplegar una red de satélites capaces de interceptar misiles balísticos intercontinentales, pero fue descartada a finales de los años 90 debido a sus limitaciones tecnológicas.

El plan de Trump guarda similitudes con aquella iniciativa, aunque el contexto ha cambiado. El presidente republicano pone ahora el foco en las crecientes amenazas de misiles balísticos, hipersónicos y de crucero, y su orden ejecutiva deja clara la intención de desarrollar un “escudo de defensa antimisiles de próxima generación” para proteger a la población y la infraestructura crítica ante cualquier ataque aéreo extranjero. Sin embargo, el mayor interrogante sigue siendo cómo se materializará este proyecto.

¿Es viable una Cúpula de Hierro en EEUU?

El principal desafío del proyecto es la enorme diferencia de escala entre Estados Unidos e Israel, país que sirve de inspiración para el proyecto. Con poco más de 20.000 km², el territorio israelí es más pequeño que la Comunidad Valenciana, mientras que Estados Unidos es 400 veces más grande que Israel. “Cada sistema Cúpula de Hierro puede proteger un área de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados. Para cubrir los 9,5 millones de kilómetros cuadrados de Estados Unidos, harían falta más de 24.700 baterías”, explica el analista nuclear Joe Cirincione en declaraciones a Defense One.

En términos de presupuesto, aunque el gasto en defensa estadounidense alcanzará los 850.000 millones de dólares en 2025, lo que otorga un margen considerable, un proyecto de esta magnitud supondría un costo astronómico. Según Cirincione, adaptar este sistema a la extensión de Estados Unidos requeriría una inversión cercana a los 2,47 billones de dólares.

A nivel tecnológico, los expertos advierten que un escudo antimisiles convencional podría no ser suficiente para hacer frente a los misiles hipersónicos modernos, capaces de alcanzar velocidades extremas, seguir trayectorias impredecibles y maniobrar con gran agilidad. Por ello, la estrategia de Trump no se limita a desplegar un sistema de defensa terrestre, sino que busca llevarlo al espacio. La propuesta contempla el desarrollo y despliegue de sensores e interceptores espaciales que puedan neutralizar ataques antes del lanzamiento e inutilizar los misiles sin necesidad de destruirlos. Sin embargo, esta estrategia depende de unas capacidades espaciales y tecnologías que aún no han sido desarrolladas.