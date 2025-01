Trump confirma la imposición de aranceles del 25% a México y Canadá y del 10% a China desde el sábado

“Los aranceles llegan este 1 de febrero”. Con esa firmeza la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado este viernes la determinación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cumplir su promesa y su amenaza de imponer a partir de este sábado gravámenes del 25% a las importaciones de México y Canadá y un 10% a las de China. Poco después el propio Trump, mientras firmaba órdenes ejecutivas en el Despacho Oval, ha dicho a los periodistas que ninguno de los tres países puede hacer nada para evitar los aranceles.

Con esa decisión, que llega tras semanas de negociaciones frenéticas, el republicano sienta las bases para abrir una guerra con sus tres principales socios comerciales, porque los gobiernos de los tres países señalados han prometido responder con sus propios aranceles. Canadá ha asegurado que dará una respuesta “contundente e inmediata”. México tiene planes pero no ha hecho públicos sus detalles. Y China ha dicho que “defenderá con firmeza sus intereses”.

Leavitt ha tildado de “falsa” una información que había publicado este viernes Reuters que decía que EEUU esperaría hasta el 1 de marzo para empezar a aplicar los aranceles. Ha insistido en que estarán en vigor “a partir de mañana”, en referencia a este sábado. Trump lo ha certificado. Y sus palabras eran recibidas con caídas en los mercados; llevaban a la la economía global a contener, una vez más con el republicano en el poder, la respiración. Disparaban también los miedos dentro de EEUU.

Inmigración, fentanilo e inflación

Trump insiste en que esta estrategia económica que ya aplicó durante su primer mandato servirá para hacer que los países tasados se plieguen a sus exigencias, que en este momento centra en el freno a la entrada en EEUU de inmigrantes (aunque los números han caído considerablemente) y de fentanilo, el potente opioide sintético en el centro de una letal y devastadora epidemia de adicción.

Asegura también que permitirá a EEUU recaudar miles de millones de dólares que ayudarán a rebajar el coste de la vida, otra de sus promesas de campaña. Pero el problema es que nada en una guerra comercial es tan simple como plantea el republicano. Y numerosos economistas ya han alertado de que los aranceles, la respuesta de las otras naciones y la de empresas estadounidenses que se verán afectadas por los nuevos precios crean el peligro de acabar elevando los precios y afectando negativamente al bolsillo de los estadounidenses, además de tener el potencial de afectar puestos de trabajo.

Sin detalles

Al cierre de esta edición no había ninguna información o detalle sobre cómo funcionarán los aranceles a México, Canadá y China. En el equipo de Trump se han estado manejando distintos escenarios, como aplicar gravámenes solo a determinados sectores. Y el propio Trump el jueves había dicho que hay variables, como la posibilidad de ir elevando los gravámenes de forma escalonada. También sugirió que estos podrían no aplicar a importaciones de petróleo, una decision que podría contener una subida de los precios de combustible. Otros sectores también podrían quedar exentos, y hay presiones a Trump para que lo haga, y podrían por ejemplo no aplicarse aranceles a automóviles que en su fabricación cumplen con el tratado de libre comercio que tienen EEUU, México y Canadá.

Trump ha dado órdenes para que para el 1 de abril le entreguen informes sobre temas de comercio y aranceles, documentos que podrían llevarle a imponer nuevos aranceles o a abandonar el pacto comercial con Canadá y México que él mismo negoció durante su primer mandato y que debe renovarse en 2026. En los primeros 11 meses de 2024, el comercio de EEUU con Canadá rozó los 770.000 millones de dólares y con México superó los 775.000 millones.

Europa, “absolutamente” pero todavía no

En Europa, de momento, el golpe de Trump sigue siendo una amenaza firme pero sin fecha. En el Despacho Oval el mandatario ha asegurado que “absolutamente” impondrá aranceles en la Unión Europea. Pero antes en su rueda de prensa Leavitt aseguraba en respuesta a un periodista que el republicano no se ha marcado aún un calendario para imponer esos gravámenes a la Unión Europea. Tampoco ha querido adelantarse a lo que pueda decidir Trump de si imponer un gravamen genérico o hacer diferencias entre países de la UE.

El republicano, además, ha prometido imponer aranceles por sectores, como el farmacéutico, el de acero y el del aluminio y el de los semiconductores que podrían aplicar a muchos países.