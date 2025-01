Guerra Rusia - Ucrania, última hora en directo

Francia convoca a ministros de UE y EEUU a una reunión sobre Ucrania el 12 de febrero

Francia ha convocado el próximo 12 de febrero en París una reunión sobre la guerra de Ucrania en la que van a participar ministros de Exteriores de varios países europeos y a la que también se ha invitado a Estados Unidos, que no ha respondido por ahora. El portavoz del Ministerio francés de Exteriores confirmó este jueves la organización de esta reunión a la que ya han confirmado que asistirán los jefes de la diplomacia de Francia, Alemania, España, Polonia, Italia y la Unión Europea. El portavoz señaló que la semana próxima habrá una información más completa sobre los países que estarán representados, al ser preguntado sobre si estarán presentes los dos actores principales del conflicto, Rusia y Ucrania, teniendo en cuenta que Francia siempre insiste en que nada puede hacerse a espaldas de Kiev. "Eso es una condición sine qua non para Francia pero también para el conjunto de los Estados europeos", replicó antes de añadir que "es absolutamente imposible e impensable" que no se tenga en cuenta a Ucrania.