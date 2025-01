Última hora del accidente de avión en Washington, hoy en directo: muertos y rescate tras el choque contra un helicóptero

El número de efectivos de la torre de control "no era normal" cuando ocurrió el accidente

El número de personal de la torre de control aéreo del Aeropuerto Ronald Reagan de Washington "no era normal" en el momento del accidente entre un avión de pasajeros y un helicóptero del ejército, informó el jueves la prensa estadounidense. "No era normal para la hora del día y el volumen de tráfico", según un informe preliminar interno de seguridad de la Administración Federal de Aviación, informó 'The New York Times'. J. Todd Inman, miembro de la junta directiva del organismo que debe analizar el accidente, la NTSB, ha dicho que divulgarán un "informe preliminar dentro de 30 días, y el informe final se emitirá una vez que hayamos completado toda nuestra investigación y determinación de los hechos". "Todavía no hemos recuperado las cajas negras de los datos de vuelo. Sabemos que están ahí, pero están bajo el agua. Esto no es algo inusual para la NTSB. Hemos recuperado muchas veces cajas negras de los datos de vuelo bajo el agua", ha añadido Inman.