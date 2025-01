DIRECTO | Tregua en Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Tailandia está en contacto con su Embajada en Tel Aviv ante liberación de 5 tailandeses

El Gobierno tailandés aseguró estar "en contacto directo" con su Embajada en Tel Aviv acerca de la liberación prevista este jueves por parte del grupo islamista Hamás de cinco ciudadanos tailandeses, además de tres israelíes, a cambio de 110 presos palestinos. El Ministerio de Exteriores así lo indicó en un breve mensaje la pasada noche, en el que afirmaba que por el momento no podían ofrecer ninguna confirmación sobre las liberaciones, pero que actualizarán la información "lo antes posible". Hasta ahora no ha vuelto a haber ningún mensaje oficial por parte de las autoridades tailandesas, mientras la prensa local cita este jueves a la israelí para hacerse eco de las previstas liberaciones, cuya hora se desconoce. Se espera que Hamás libere hoy a la rehén civil israelí Arbel Yehud, de 29 años, y a sus compatriotas Agam Berger, de 20, mujer soldado, y el anciano Gadi Moses, de 80, así como a cinco ciudadanos tailandeses cuya identidad no ha sido revelada.