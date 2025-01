Los cambios en EEUU con la nueva presidencia de Donald Trump, al minuto

El Gobierno de Trump revoca dl estatuto de protección para venezolanos, según 'The New York Times'

El Gobierno del presidente Donald Trump revocó una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 600.000 venezolanos, que les permitía permanecer en Estados Unidos, informó el martes el diario 'the New York Times' que dice haber accedido a una copia de la decisión. El expresidente Joe Biden había extendido el TPS por otros 18 meses poco antes del regreso al poder de Trump, quien prometió efectuar deportaciones masivas de migrantes. La actual secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, revocó el martes la decisión de Biden, según el rotativo. El TPS se otorga a extranjeros que no pueden regresar a salvo a sus países por motivos de guerra, desastre natural u otra condición "extraordinaria".