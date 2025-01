Guerra Rusia - Ucrania, última hora en directo

Putin advierte de que Zelenski no podrá firmar la paz con Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este martes que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, no está facultado para firmar la paz con Rusia, ya que su mandato expiró el pasado mayo. "Negociar se puede con cualquiera, pero debido a su ilegitimidad, él (Zelenski) no tiene derecho a firmar nada", dijo el jefe del Kremlin en una entrevista con el presentador de la televisión estatal rusa Pável Zarubin. Putin agregó que se trata de un asunto "muy serio", puesto que el futuro acuerdo debe "garantizar la seguridad tanto de Ucrania como de Rusia" a largo plazo. "No puede haber ni un solo error", subrayó, y agregó que la Constitución ucraniana no permite al presidente ampliar su mandato incluso durante la vigencia de una ley marcial en el país. Esta no es la primera vez que el jefe del Kremlin habla de la falta de facultades de Zelenski para negociar con Rusia, a diferencia del presidente de la Rada Suprema (el Parlamento) ucraniano.