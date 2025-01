Los cambios en EEUU con la nueva presidencia de Donald Trump, al minuto

La Fed inicia su primera reunión bajo Trump sin la previsión de bajar los tipos

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) inicia este martes su primera reunión del año y la primera bajo el segundo mandato del republicano Donald Trump, que le ha pedido que baje los tipos de interés "inmediatamente", aunque el organismo ya advirtió en 2024 que este año iba a rebajar el ritmo. En la última reunión, del 17 y 18 de diciembre, todavía bajo la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025), la Fed bajó los tipos por tercera vez en ese año, hasta un rango del 4,25 al 4,5%, y anticipó un nivel de recortes más lento señalando que su política actual ya es menos restrictiva y que pueden ser prudentes. El nuevo mandatario estadounidense, no obstante, ha subrayado públicamente que quiere celeridad. El pasado 23 de enero, en una conexión telemática con el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), indicó que, con la caída de los precios del petróleo, iba a exigir que las tasas bajen "inmediatamente". Según Erik Weisman, economista jefe de la gestora de inversiones MFS Investment Management, la expectativa generalizada es que los tipos se mantendrán en esta ocasión sin cambios. "El mercado tendrá muchas preguntas, pero probablemente no obtendremos demasiadas respuestas. El mercado estima aproximadamente un 25% de probabilidad de un recorte por parte de la Fed en marzo y no anticipa plenamente un recorte hasta junio", indicó en un comunicado.