Guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: última hora del acuerdo y de la liberación de rehenes entre Israel y Hamas

Trump dice que se reunirá en Washington con Netanyahu "muy pronto"

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este lunes que se reunirá "muy pronto" en Washington con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y reiteró su idea de que los palestinos de la Franja de Gaza se trasladen a Egipto y Jordania, llegando incluso a sugerir que los líderes de esos países podrían aceptar la propuesta. Trump hizo estas declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One mientras regresaba a Washington tras participar en una reunión del Partido Republicano en Florida. Cuando los periodistas le preguntaron cuándo tenía previsto verse con Netanyahu, Trump se limitó a responder: "Muy pronto". Medios israelíes como The Times of Israel informan de que Netanyahu busca reunirse con Trump en la Casa Blanca la próxima semana, lo que supondría la primera visita de un líder extranjero a la residencia presidencial en el nuevo mandato del republicano.