Los cambios en EEUU con la nueva presidencia de Donald Trump, al minuto

Rusia dice que no hay contactos directos con el Gobierno Trump

"Los contactos con la nueva Administración no han comenzado. Todo lo que tenemos en cuanto al diálogo con Washington se lleva a cabo a través de las embajadas", dijo el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov, citado por la agencia oficial TASS. Señaló que "si por contactos se entiende comunicación directa con miembros del nuevo Gobierno, estos no los hay". Riabkov indicó que prefiere no adelantarse a los acontecimientos en este ámbito y recalcó que por parte rusa no se ha dado "ningún paso para entablar contactos con la nueva Administración (de EEUU)", para añadir que tampoco los ha habido por parte de los estadounidense a ningún nivel. Al mismo tiempo, el viceministro subrayó que en las próximas semanas "todo es posible". "Como ha declarado el presidente de Rusia (Vladímir Putin), nosotros estamos abiertos al diálogo y los contactos, a las conversaciones y las reuniones", añadió. Riabkov señaló "no hay ningún acuerdo" para una conversación telefónica entre Putin y Trump, aunque ambos mandatarios han expresado su disposición a dialogar. El presidente estadounidense ha advertido a Rusia de que se enfrentará a más sanciones económicas si no detiene la guerra en Ucrania.