Guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: última hora del acuerdo y de la liberación de rehenes entre Israel y Hamas

Rechazo a la propuesta de Trump

Trump comparó la Franja de Gaza, devastada por la guerra y sumida en una grave crisis humanitaria, con un "sitio de demolición" y dijo haber hablado con el rey Abdulá II de Jordania sobre la situación. También dijo que hablará con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi. "Me gustaría que Egipto tome gente y me gustaría que Jordania tome gente", agregó Trump. Sin embargo el canciller jordano, Ayman Safadi, expresó el rechazo de su país a la propuesta. "Es firme y no cambiará. Jordania es para los jordanos y Palestina es para los palestinos", afirmó. Igualmente, Egipto rechazó el domingo el desplazamiento forzado de palestinos y descartó "todo lo que afecte sus derechos inalienables, colonización, anexión de tierras, despoblamiento por desplazamiento o promover el traslado o el desarraigo de los palestinos de su territorio". Por su parte, Basem Naim, miembro de la oficina política de Hamás, aseguró que los palestinos "harán fracasar" la propuesta estadounidense "como ya han hecho fracasar todos los proyectos de desplazamiento (...) durante décadas".