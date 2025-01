Los cambios en EEUU con la nueva presidencia de Donald Trump, al minuto

Cuba tacha de "chantaje" la amenaza de represalias de EEUU a Petro si no acepta migrantes

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó este domingo de "chantaje" la amenaza de represalias comerciales y diplomáticas de EEUU a Colombia si el país suramericano no acepta los vuelos de devolución de migrantes en situación irregular. Díaz-Canel reaccionó así a la crisis diplomática abierta este fin de semana entre los dos países por dos vuelos militares con colombianos repatriados por no encontrarse en EEUU con documentación legal y que el presidente Gustavo Petro no aceptó. "Nuestro apoyo al presidente Gustavo Petro en su digna defensa de los derechos de los colombianos y su respuesta al tratamiento discriminatorio y al chantaje con el que se pretende presionar a su pueblo y a Nuestra América", escribió Díaz-Canel en redes sociales. El mensaje se difundió casi a la vez de que la Casa Blanca diera por cerrada la crisis con Colombia sobre las repatriaciones de inmigrantes al asegurar que las sanciones anunciadas no se iban a aplicar porque Bogotá aceptaba "todos los términos" del presidente Donald Trump, incluida la recepción "sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde EEUU."