Biden, perdones del Capitolio, TikTok, incendios: Cuatro claves de la primera entrevista de Trump en su segundo mandato

Donald Trump está de vuelta al Despacho Oval y, también, de vuelta a Fox News. Tras contestar los dos primeros días de su segundo mandato a numerosas preguntas de los periodistas en dos actos, un cambio radical respecto a la presidencia de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos este miércoles se ha sentado para la primera entrevista individual con la cadena conservadora y, concretamente, con su amigo Sean Hannity.

Ha sido una conversación amplia y, como era de esperar, sin preguntas demasiado incisivas del presentador, cercano aliado de Trump, con quien suele hablar hasta tres y cuatro veces por semana a modo de asesor.

Aunque Hannity sí le ha planteado un interrogante sobre el perdón a los asaltantes del Capitolio que agredieron a policías, en casi todo momento ha dejado a Trump llevar el mando, repetir falsedades especialmente en cuestiones de inmigración, divagar largo y tendido sobre su triunfo electoral. Incluso cuando ha intentado llevar la conversación a la economía, Trump le ha cortado con un “no me importa” para seguir hablando de Biden, otro de los ejes centrales de la entrevista.

Estas son cuatro noticias que ha dejado el encuentro, cuya segunda parte se emite este jueves.

Al ser preguntado por qué en su perdón a más de 1.500 condenados y encausados por el asalto al Capitolio ha incluido a quienes agredieron violentamente a policías Trump ha minimizado esas agresiones, llegando a decir que “fueron incidentes muy menores”. “Los inflan un par de tipos falsos que están todo el tiempo en CNN”, ha dicho también, quizá en referencia a policías que estuvieron entre los 140 agredidos, que testificaron en el Comité del Congreso que investigó la insurrección y que suelen aparecer en la cadena.

Trump ha insistido en que “era la hora” de conceder los perdones, que prometió en campaña.“Han pasado tres años y medio en la cárcel, muchos en confinamiento solitario, tratados como los peores criminales en la historia”, ha declarado hiperbólicamente.

Trump también ha defendido de nuevo la mentira de que las elecciones de 2020 que perdió “estuvieron amañadas” y ha asegurado que eso es lo que estaban protestando los asaltantes. “Se debe permitir protestar una votación”, ha dicho. Y cuando Hannity ha apuntado que “no se debe permitir invadir el Capitolio”, el mandatario ha insistido en que “la mayoría de la gente era completamente inocente”.

Trump no ha ocultado a lo largo de la entrevista su espíritu de revancha hacia Joe Biden, por los casos penales que se abrieron en su contra y por la investigación en el Congreso de su intento de pucherazo en 2020, todo parte de lo que siempre tilda de “caza de brujas política”.

“He pasado cuatro años de infierno por esta escoria con la que tuve que lidiar”, ha dicho. “Gasté millones de dólares en costes legales y gané. Pero lo logré por un camino arduo. Es difícil decir que ellos no deberían pasar por ello también”.

Trump ha criticado los perdones que su predecesor dio en su último día en el cargo a familiares, el general Mark Milley y el doctor Anthony Fauci y a los miembros del comité especial del Congreso que le investigó y ha dejado la puerta abierta a instruir a su nominada a fiscal general, Pam Bondi, a que su Departamento de Justicia ponga en marcha investigaciones sobre ellos y sobre el propio Biden.

“El tipo fue dando perdones a todo el mundo y lo gracioso, quizá lo triste, es que no se dio un perdón a sí mismo, pero todo tenía que ver con él”, ha dicho sobre su predecesor. “Le han dado muy mal consejo”,

Es una idea que está repitiendo en los últimos días pero obvia una de las razones por las que Biden no necesitaba autoindultarse: la decisión del Tribunal Supremo que el pasado verano expandió la inmunidad presidencial y que tanto ha beneficiado a Trump también cubre al demócrata.

Trump ha rechazado en la entrevista preocupaciones sobre el peligro que TikTok representa para la seguridad nacional, el argumento sobre el que se construyó la ley aprobada por el Congreso que vetaba a la compañía propiedad de la china ByteDance si no se desvinculaba de Pekín y que él ha dejado en suspenso por al menos 75 días.

“Puedes decir que todo fabrica en China. Tantas cosas se hacen allí. ¿Por qué eso no se menciona?,”ha planteado el presidente como argumento.

El republicano además ha minimizado el interés de China en usar la plataforma para espiar. “Lo interesante es que al hablar e TikTok lidias con mucha gente joven. ¿Es tan importante para China espiar a gente joven? Jóvenes viendo vídeos locos y cosas”, ha dicho.

Trump, que este viernes va a viajar a California para ver en persona los daños provocados por los incendios de Los Ángeles, ha usado la entrevista para volver a azuzar las llamas de una guerra política y ha amenazado con retener ayuda federal para el estado, gobernado por el demócrata Gavin Newsom.

Como viene haciendo desde hace tiempo, Trump acusa en falso a Newsom y a otros altos cargos del estado de negarse a llevar agua desde el norte del estado a la zona de Los Ángeles. La ciudad no saca sus recursos hídricos del norte y numerosos expertos han explicado que los problemas que se enfrentaron los primeros días de reservas vacías y bocas de agua secas no tienen que ver con esa supuesta falta de flujo. Pese a todo, Trump ha insistido en ello en la entrevista y ha dicho; “No creo que debamos darles nada hasta que dejen que el agua fluya”.

El republicano ha aprovechado para acusar en falso a los demócratas de haber abandonado Carolina del Norte tras el impacto del huracán Helene, supuestamente para tratar de restarle votos en un estado conservador, donde va a hacer una parada el viernes antes del viaje a California.

Esas catástrofes también han dado pie a Trump a plantear reformas que reduzcan el papel de FEMA, la agencia federal de respuesta a emergencias a la que criticó repetidamente durante la Administración de su predecesor. “Todo lo que hacen es complicar las cosas”, ha dicho.

“Dentro de muy poco vamos a tener una conversación amplia sobre FEMA porque prefiero que los estados se ocupen de sus propios problemas”, ha declarado, diciendo que los estados son los que deben “arreglar” lo que pase cuando golpee un desastre “y luego el gobierno federal puede ayudarles con el dinero”.