Los cambios en EEUU con la nueva presidencia de Donald Trump, en directo

Los ricos opinan que la influencia de los superricos en Trump es una amenaza para la estabilidad mundial

Según una nueva encuesta de opinión divulgada por Intermon, los millonarios están profundamente preocupados por los efectos de la extrema concentración de riqueza. Más de 370 personas millonarias y multimillonarias firman una carta abierta a los líderes mundiales reunidos en Davos para exigir que se ponga límite y que los superricos paguen más impuestos. Esta encuesta revela que el 63% de las personas millonarias de todo el mundo creen que la influencia de los superricos en la presidencia de Trump es una amenaza para la estabilidad mundial. La encuesta se publica junto con 'We Must Draw The Line' (Es hora de poner límite), una carta abierta firmada por personas millonarias y multimillonarias que insta a los y las líderes políticos a abordar los efectos corrosivos de la extrema concentración de riqueza en nuestras democracias y la sociedad en general. Más de 370 personas millonarias y multimillonarias de 22 países, entre ellas Abigail Disney, Marlene Engelhorn, Brian Eno y Richard Curtis, han firmado la carta, que se publica tras la toma de posesión del presidente milmillonario Donald Trump. La encuesta realizada a 2.902 personas millonarias en países del G20 analiza en profundidad los riesgos y efectos de la extrema concentración de riqueza y las soluciones políticas necesarias para hacerle frente. Además, plantea de forma muy directa la preocupación de las personas millonarias sobre los impactos que la extrema concentración de riqueza y el poder de los superricos están teniendo en la estabilidad de las democracias, el control de los medios de comunicación y las redes sociales, los sistemas judiciales y la integridad política.