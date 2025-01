¿Por qué Michelle Obama no ha ido a la investidura de Donald Trump?

Una de las ausencias más llamativas en la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump ha sido la de Michelle Obama. La esposa del expresidente Barack Obama había confirmado días atrás que no acompañaría a su marido al Capitolio para asistir a la investidura del magnate republicano. ¿El motivo? La rumorología es amplia, pero la realidad es que la que fuera primera dama de Estados Unidos entre 2008 y 2016 ha evitado deliberadamente compartir espacio con Trump en las últimas semanas. Todas sus antecesoras y sucesoras, Hillary Clinton, Laura Bush y Jill Biden, han mantenido la cortesía política y han asistido al acto oficial de traspaso de poderes.

El pasado 9 de enero, Michelle Obama tampoco acudió al funeral de Estado por el expresidente Jimmy Carter, fallecido a los 100 años de edad. A falta de una justificación oficial, todo apunta a que la esposa de Barack Obama quiso esquivar una fotografía junto a Trump, dado que, por protocolo, le hubiera tocado sentarse justo al lado del nuevo presidente de EEUU, que en aquel acto aún asistía en calidad de expresidente y presidente electo.

Sin embargo, ese 'riesgo' no existía en la ceremonia de este lunes, en la que los expresidentes y las exprimeras damas están en el escenario principal del Capitolio, pero no comparten asiento con el presidente que toma posesión del cargo. Es por ello que la ausencia de Michelle Obama se interpreta como un gesto de incomodidad y rechazo hacia el programa político que abandera el magnate republicano.

¿Crisis matrimonial?

No obstante, habrá quien vincule este desaire con los rumores de crisis matrimonial que rodean a la pareja desde hace meses. El pasado viernes, el diario sensacionalista 'Daily Mail' echó más leña al fuego a un runrún que viene de lejos: "Rumores descabellados sobre Jennifer Aniston. La dura admisión de que no siempre ha sido un camino de rosas. Y ahora Michelle no se presenta a la investidura de Trump... ¿qué está pasando con el matrimonio de los Obama?".

El pasado octubre, el cómico Jimmy Kimmel interrogó a Jennifer Aniston sobre el asunto y ella respondió de forma directa: "No es verdad. Le conocí una vez... pero en realidad tengo más trato con Michelle que con él". Pero en el mismo programa, hace unas semanas Michelle y, cuando le preguntaron por Barack, contestó de manera fría: "Está bien, está bien. Sigue trabajando muy duro, pero creo que eso es algo que siempre hará", dijo.