Así es Melania Trump, la discreta primera dama

Melania Trump regresa este próximo lunes a la Casa Blanca con, según ha dicho, "más experiencia y mucho más conocimiento" que en su anterior vez, reivindicando su independencia con respecto a su marido. Junto un Donald Trump excesivo en todo, Melania, la tercera esposa del presidente estadounidense, ha sido una discreta fuente de apoyo para el líder republicano fuera de cámara.

A lo largo de la campaña, y a diferencia de Douglas Emhoff -esposo de Kamala Harris-, Melania ha optado por permanecer en un segundo plano y apenas ha participado, salvo dejándose ver junto a su esposo o pronunciando unas breves palabras en el mitin del Madison Square Garden de Nueva York.

Su discreción solo se ha visto interrumpida en momentos muy concretos estos últimos años, como el intento de asesinato de su marido, o para mostrarse favorable al aborto en medio de la publicación de su libro.

Nacida en Eslovenia

Nació como Melanija Knavs en abril de 1970 en Eslovenia, entonces parte de Yugoslavia. Su madre trabajaba en la industria de la moda y su padre era vendedor de automóviles. Estudió diseño y arquitectura antes de partir hacia Milán y París para iniciar su carrera como modelo. Eso la llevó a Estados Unidos en 1996, donde dos años después conoció a Trump. La primera dama ha dicho que convertirse en ciudadana estadounidense, en el 2006, fue "el mayor privilegio en el planeta Tierra". Con Trump, conoció una vida de lujo.

Donald Trump y su esposa Melania / EPC

Al principio, Melania no parecía estar de acuerdo con las aspiraciones presidenciales de su esposo. "Ella dijo: 'Tenemos una vida tan grandiosa. ¿Por qué quieres hacer esto?'", dijo en una ocasión al exmagnate inmobiliario, según 'The Washington Post'. Melania finalmente se convirtió en la primera dama nacida en el extranjero de Estados Unidos desde Louisa Adams, la esposa inglesa de John Quincy Adams, quien fue presidente entre 1825 y 1829.

¿Que hará Melania Trump en esta nueva etapa?

La principal fortaleza como primera dama ha sido su capacidad para proyectar calma y compasión, a diferencia de su esposo. ¿Qué haría Melania cuatro años más en la Casa Blanca? Kate Andersen Brower, autora de 'Primeras damas: la gracia y el poder de las primeras damas modernas de Estados Unidos', predijo que adoptaría un perfil aún más bajo. "Es una persona muy reservada", señaló. "La veremos menos en el escenario público", vaticinó.

Sin embargo, hace unos días, en vísperas de la vuelta de los Trump a la Casa Blanca y coincidiendo con el inicio de la promoción de un documental sobre su vida que se estrenará a lo largo de 2025, Melania concedió una entrevista para Fox News en la que habló sobre la que espera que sea una etapa mucho más productiva para ella. "No tuve mucho apoyo", confesó la futura primera dama, quien lamentó algunos simplemente la vieran como la esposa del presidente. "Soy independiente y me valgo por mí misma. Tengo mis propias ideas, mis propios síes y noes", reivindicó.

En un libro publicado en 2020, la reportera de CNN Kate Bennett dijo que la primera dama es "mucho más poderosa e influyente con su esposo" de lo que el público sabe. En el 2018, ella pidió que se despidiera a un asesor principal del presidente y así se hizo.

Ahora, Amazon Prime Video prepara un documental sobre la próxima primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que contará la "historia verdaderamente única" de la exmodelo eslovena-estadounidense, que se casó en 2005 con el magnate y tiene un hijo con él, y ofrecerá un enfoque "sin precedentes y entre bastidores".

Enigma político

Pero Melania sigue siendo en gran medida un enigma, al menos en términos políticos. Y cuando ella se ha colocado en el centro de atención, ha recibido críticas. Su campaña contra el acoso escolar 'Be Best' ('Sé mejor'), no fue bien recibida. También sus elecciones de vestuarios han provocado muchos comentarios y no siempre en positivo.

"Las primeras damas enfrentan el tremendo desafío de hacer un trabajo sin una descripción del trabajo y enfrentar críticas casi constantes", dijo Brower. "Nunca pueden complacer a todos al mismo tiempo y algunas primeras damas, como Melania, luchan más que otras".