Guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: última hora del acuerdo entre Israel y Hamas para una tregua

Israel amenaza con no excarcelar a presos palestinos si Hamas no dice a qué rehenes liberará

La oficina del primer ministro afirmó este sábado que Israel no iniciará los preparativos para liberar presos palestinos este domingo, según lo pactado en el acuerdo de alto el fuego en Gaza con Hamás, si el grupo islamista no revela los nombres de los tres secuestrados que deberían ser liberados este domingo. "No avanzaremos con el esquema hasta que recibamos la lista de rehenes que serán liberados, según lo acordado. Israel no tolerará violaciones del acuerdo", indicó. "La responsabilidad exclusiva recae en Hamás", subrayó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.