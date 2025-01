Toma de posesión de Donald Trump, en directo: última hora de su llegada a la presidencia de Estados Unidos

Trump promete una decisión "en un futuro no muy lejano" sobre Tiktok

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que tomará una decisión sobre el futuro de la red social TikTok "en un futuro no muy lejano", pero no dio pistas sobre las opciones que está barajando para que la plataforma siga operando en el país. "La decisión del Tribunal Supremo era esperada, y todos deben respetarla. Tomaré mi decisión sobre TikTok en un futuro no muy lejano, pero necesito tiempo para revisar la situación. ¡Estén atentos!", dijo en su red social, Truth Social. Trump hizo estas declaraciones después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. respaldara este viernes la ley que podría obligar a TikTok a suspender sus operaciones en el país antes del 19 de enero, por no haberse desvinculado de su empresa matriz, la china ByteDance.