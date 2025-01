Guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: última hora del acuerdo entre Israel y Hamas para una tregua

Se necesitan más de 10.000 millones de dólares para reconstruir el sistema de salud en Gaza

La reconstrucción del sistema de salud de Gaza requiere más de 10.000 millones de dólares indicó el jueves un responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una evaluación inicial muestra que se necesitarán "más de 3.000 millones de dólares para el primer año y medio y 10.000 millones para los próximos 5 a 7 años", explicó el responsable de la OMS para los territorios palestinos, Rik Peeperkorn, durante una conferencia de prensa. "No me sorprende, ya que las necesidades son masivas", afirmó. "Sabemos que las destrucciones en Gaza son masivas. Nunca he visto algo así en mi vida", insistió, añadiendo que la reconstrucción de Gaza es una "responsabilidad colectiva de los Estados miembros" de la OMS, "incluido Israel". Durante esta conferencia el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que "menos de la mitad de los hospitales de Gaza están operativos". El acuerdo anunciado el miércoles para un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes "es casi la mejor noticia que podíamos esperar para comenzar el nuevo año", indicó.