Incendios en Los Ángeles, ahora en directo: causas y última hora de los fuegos en California

Leonardo DiCaprio dona un millón de dólares para ayudar a los afectados por los incendios

Leonardo DiCaprio se comprometió este miércoles a donar un millón de dólares para los esfuerzos de socorro por los incendios. "Los incendios forestales de Los Ángeles están devastando nuestra ciudad", escribió en una historia de Instagram el actor de 'Once Upon a Time in Hollywood'. DiCaprio, reconocido por su labor como activista ambiental, explicó que la donación se realiza en colaboración con la organización Re:wild, de la que es miembro fundador, "para apoyar tanto las necesidades urgentes como los esfuerzos de recuperación tras el incendio".