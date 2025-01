Guerra Rusia - Ucrania, última hora en directo

La OTAN dice que un tercio de los soldados norcoreanos en Rusia está muerto o herido

El presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob Bauer, afirmó este jueves que un tercio de los soldados norcoreanos que combaten junto a Rusia contra las fuerzas ucranianas está muerto o ha resultado herido. "Sabemos que alrededor de 11.000 soldados están en la región (rusa) de Kursk, utilizados por los rusos. Lo que sabemos ahora y también de los ucranianos, es que un tercio de aquellos está herido o muerto", indicó Bauer en una rueda de prensa al término de una reunión de los jefe de Estado Mayor de la Defensa de los países de la Alianza. El almirante neerlandés subrayó que esos efectivos enviados por Pionyang "no se utilizan de manera muy eficaz" porque "hay un problema de idioma con los rusos, por lo que la coordinación entre los rusos y los norcoreanos no es realmente posible". Dijo además que "no son necesariamente utilizados como escudo", pero sí señaló que Rusia no los dispone de manera muy favorable, por lo que "muchos de ellos morirán, y así es". En referencia a los que son capturados por los ucranianos, señaló que "fueron interrogados, por lo que darán información". "Sigue siendo sorprendente que uno de los países más aislados del mundo, Corea del Norte, sea ahora de repente un actor", consideró Bauer, que también tildó de "fascinante que China está básicamente permitiendo que esto suceda".