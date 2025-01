Toma de posesión de Donald Trump, en directo: última hora de su llegada a la presidencia de Estados Unidos

La primera ministra danesa asegura que Trump no ha retirado la amenaza sobre sanciones a Dinamarca por Groenlandia

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, no retiró en la conversación telefónica mantenida ayer con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, la amenaza de imponer sanciones arancelarias si no le vende el territorio autónomo de Groenlandia, aseguró este jueves la jefa de Gobierno de este país nórdico. "La parte estadounidense ha insinuado que, por desgracia, podría haber una situación en la que trabajemos menos juntos de lo que lo hacemos ahora en el área económica. No es algo que recomendamos. No queremos ningún conflicto con los estadounidenses en el área comercial", dijo Frederiksen tras reunirse con los líderes de todos los partidos con representación parlamentaria para explicarles el contenido de la conversación con Trump.